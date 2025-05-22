شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات الأهلي مع عمر فايد.. المقاولون العرب يحصل على 15% من قيمة الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة، اهتماماً كبيراً من النادي الأهلي، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر فايد، مدافع المقاولون العرب السابق وفنربخشة التركي الحالي، وذلك لدعم صفوف الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بالنادي، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365"، أن المقاولون يحصل على نسبة 15% من إعادة البيع لعمر فايد، طبقاً للعقد المبرم مع النادي التركي.

وانتقل عمر فايد إلى فنربخشة التركي خلال الموسم الماضي بعد الاتفاق مع المقاولون العرب، ثم انتقل إلى نادي نوفي بازار الصربي في موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة، ثم إلى بيرشكوت البلجيكي في الموسم الحالي 2024-25 على سبيل الإعارة أيضًا.

ولم يشارك اللاعب صاحب الـ21 عاما في أي مباراة بقميص فنربخشة، أما في الموسم الحالي 2024-25 لعب عمر فايد مع بيرشكوت البلجيكي 15 مباراة بواقع 1012 دقيقة، صنع خلالها تمريرة حاسمة واحدة.