شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العرب FIFA قطر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد تواجد منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول في قرعة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر إجراؤها يوم 25 مايو الجاري ، ويأتي هذا التصنيف المرموق لمنتخب مصر، إلى جانب منتخبات قوية مثل المغرب والجزائر، بالإضافة إلى قطر الدولة المستضيفة للبطولة.

ويعكس هذا التصنيف مكانة الكرة المصرية على الساحة العربية، ويضع المنتخب الوطني في موقف جيد قبل سحب القرعة.

وتم تسكين 9 منتخبات بشكل مباشر في التصنيف الأول والثاني، على أن تتأهل 7 منتخبات أخرى لاستكمال عدد المشاركين من خلال التصفيات المؤهلة.

ويضم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر المشارك في البطولة العربية الأسماء التالية، حلمي طولان: مديرًا فنيًا، أحمد حسن: مديرًا للمنتخب، ممدوح المحمدي: مدربًا عامًا، محمد نور مدربا عامًا، عصام الحضري: مدربًا لحراس المرمى.

وتُقام بطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 9 منهم تأهلوا مباشرة وفق تصنيف "فيفا"، من بينهم الجزائر (حامل اللقب) وقطر (الدولة المستضيفة)، فيما ستتأهل 7 منتخبات عبر التصفيات في نوفمبر المقبل.