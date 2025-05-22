شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة السوبر المصري للسيدات إلى بداية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة السوبر المصري للسيدات، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجاري، إلى بداية الموسم الكروي المقبل.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الاتحاد على تنظيم المسابقة بالشكل الأمثل وضمان مشاركة كافة الفرق في ظروف مثالية.

وتجمع مباراة السوبر المصري للسيدات بين بطل الدوري، فريق "مسار للسيدات"، والفائز من مواجهة نهائي كأس مصر بين الأهلي ووادي دجلة، والمقرر لها غداً الجمعة.

وأوضح مصدر مسؤول داخل الاتحاد أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة مستفيضة لروزنامة المسابقات المحلية والدولية، بالإضافة إلى منح الأندية المشاركة الوقت الكافي للاستعداد الجيد للمباراة التي تكتسب أهمية خاصة كونها تجمع بين أفضل الفرق النسائية في مصر.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة السوبر في وقت لاحق، وذلك ضمن أجندة الموسم الكروي الجديد التي سيعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويترقب عشاق كرة القدم النسائية هذه المواجهة بشغف، نظراً لما تمثله من احتفالية بختام موسم ناجح وتتويج للجهود المبذولة في تطوير كرة القدم النسائية المصرية.