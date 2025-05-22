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الامارات | لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد بعد مونديال الأندية

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد بعد مونديال الأندية 1/2
  • الامارات | لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد بعد مونديال الأندية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الخميس أنه سيغادر ريال مدريد الإسباني بعد كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.

وقال ابن الـ39 عاما في منشور على إنستغرام «سأخوض السبت مباراتي الأخيرة على ملعب «سانتياغو برنابيو» حين يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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