الامارات | لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد بعد مونديال الأندية

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شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا مودريتش يرحل عن ريال مدريد بعد مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش الخميس أنه سيغادر ريال مدريد الإسباني بعد كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في يونيو ويوليو المقبلين.
وقال ابن الـ39 عاما في منشور على إنستغرام «سأخوض السبت مباراتي الأخيرة على ملعب «سانتياغو برنابيو» حين يلتقي ريال مدريد مع ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإسباني.
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