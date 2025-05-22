رولان غاروس: سينر يستهل مشواره بلقاء ريندركنيش وألكاراس حامل اللقب مع نيشيكوري

الرياص - اسماء السيد - باريس : يستهل الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا، مشواره في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 25 أيار/مايو حتى 9 حزيران/يونيو، بمواجهة الفرنسي أرتور رينديركنيش، فيما يلعب الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني وحامل اللقب، مع الياباني كي نيشيكوري وفقا لنتائج القرعة التي سحبت الخميس في باريس.

وقد يواجه سينر الذي نفض عنه غبار عقوبة الإيقاف ثلاثة أشهر بسبب المنشطات، البريطاني جاك درايبر الخامس في ربع النهائي، إذ وُضع الأخير في الجهة المقابلة من ربع النهائي الذي يضم كذلك الفرنسي أرتور فيس (14)، والروسي أندري روبليف (17)، والمتخصص الإسباني على الملاعب الترابية أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (26)، والمخضرم الفرنسي غايل مونفيس (42)، والموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا (65).

أما ألكاراس، فقد يلعب في ربع النهائي مع النروجي كاسبر رود السابع الذي بلغ نهائي البطولة الفرنسية مرتين.

ويبحث الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس عن لقبه الخامس والعشرين في البطولات الكبرى، والذي سيكون رقما قياسيا.

سيواجه في الدور الأول الأميركي ماكنزي ماكدونالد (99)، وقد وضع في نفس ربع النهائي مع الألماني ألكسندر زفيريف الثالث وصيف النسخة الماضية في 2024.

ولدى السيدات، ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا، الروسية كاميلا راخيموفا (75) في الدور الأول، وقد تلتقي في ربع النهائي الصينية جنغ تشينوين التي تُوجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس على ملاعب رولان غاروس الترابية.

وفي نصف النهائي، قد تواجه البيلاروسية صاحبة اللقب أربع مرات البولندية إيغا شفيونتيك (أعوام 2020، 2022، 2023، 2024) التي تراجعت إلى المركز الخامس في التصنيف، وقد وُضعت في نفس ربع النهائي مع الإيطالية جازمين باوليني الرابعة الفائزة مؤخرا بلقب دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

أما بقية مواجهات ربع نهائي السيدات، فقد تشهد لقاء بين الروسية ميرا أندرييفا (6) والأميركية جيسيكا بيغولا (3)، ومباراة أخرى بين الفائزة بأستراليا المفتوحة، الأميركية ماديسون كيز (7) ومواطنتها كوكو غوف (2).

وتبدأ غوف مشوارها في البطولة بمواجهة الأسترالية أوليفيا غاديكي (93).