دوري الأمم: غياب روديغر وموسيالا عن تشكيلة ألمانيا وعودة تير شتيغن وفيرتس

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعاد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يوليان ناغلسمان حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن وصانع العاب باير ليفركوزن فلوريان فيرتس الى تشكيلته المدعوة لخوض الدورين النهائيين (نصف النهائي والنهائي) لمسابقة دوري الأمم الأوروبية المقررين في ميونيخ وشتوتغارت، بعد تعافيهما من الاصابة.

وأجرى ناغلسمان 10 تغييرات في تشكيلته التي كشف عنها الخميس بسبب الاصابات الكثيرة وضمت 26 لاعبا لمواجهة البرتغال في الرابع من حزيران/يونيو المقبل في ميونيخ، بينها عودة تير شتيغن وفيرتس ومهاجم وست هام يونايتد الانكليزي نيكلاس فولكروغ، واستدعاء مهاجم شتوتغارت نيك فولتمايد (23 عاما)، أحد اكتشافات الدوري الألماني هذا الموسم، ولاعب وسط هوفنهايم الشاب توم بيشوف (19 عاما) الذي سينضم إلى بايرن ميونيخ في الأول من تموز/يوليو، لأول مرة.

وأشاد المدرب بـ"المهارات الاستثنائية" لفولتمايد الذي يبلغ طوله 1.98 م، قائلاً إنه "يتمتع بزخم كبير في الوقت الحالي".

وأعرب ناغلسمان عن "مرارته الشديدة" بسبب الإصابات الكثيرة التي يعاني منها "دي مانشافت"، لكنه أكد أنه لا يريد المخاطرة باللاعبين المصابين.

بعد غيابه عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر، سيعود تير شتيغن إلى حراسة المرمى، حيث قال ناغلسمان الخميس إن حارس مرمى برشلونة "في أفضل حالاته والحارس الأول لدينا".

شارك تير شتيغن أساسيا في مباراتين مع برشلونة في الدوري منذ عودته من الإصابة.

كما يعود فيرتس إلى صفوف المنتخب بعد غيابه عن نافذة آذار/مارس بسبب الإصابة، وكذلك مهاجم وست هام نيكلاس فولكروغ الذي عانى بدوره من إصابة في وتر أخيل وتمزق في عضلة الفخذ)، لكنه عاد إلى الملاعب في بداية نيسان/أبريل الماضي، الى جانب مدافع فيورنتينا الايطالي روبن غوسنز.

كما استدعى ناغلسمان ثنائي بايرن ميونيخ سيرج غنابري وألكسندر بافلوفيتش، إلى جانب فالديمار أنتون وفيليكس نميشا من بوروسيا دورتموند.

ويغيب موسيالا لعدم تعافيه من تمزق عضلي في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر تعرض له في بداية نيسان/أبريل، فيما خضع مدافع ريال مدريد الاسباني روديغر لعملية جراحية في ركبته اليسرى. كما يغيب مدافع دورتموند نيكو شلوتربيك بسبب اصابة في الغضروف الأيسر.

فازت ألمانيا على إيطاليا في ربع النهائي في آذار/مارس الماضي، ما منحها حق استضافة ما تبقى من البطولة.

سيواجه الألمان البرتغال في ميونيخ في نصف النهائي، بينما تواجه إسبانيا، حاملة اللقب وبطلة أوروبا، فرنسا في نصف النهائي الآخر في شتوتغارت.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في الثامن من حزيران/يونيو في شتوتغارت، والمباراة النهائية في ميونيخ في اليوم نفسه.

واستعادت ألمانيا مستواها تحت قيادة ناغلسمان، بعد ما يقرب من عقد من خيبات الأمل على الساحة الدولية، بينها خروجها مرتين متتاليتين من الدور الاول لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وقطر 2022.

وخسرت ألمانيا بعد التمديد في ربع نهائي كأس أوروبا التي استضافتها العام الماضي، أمام إسبانيا التي تُوجت لاحقا باللقب.

وأشاد ناغلسمان بمسيرة منتخب بلاده الى نصف النهائي، لكنه قال "لا يمكننا أن نتراجع مترا واحدا عما فعلناه في أفضل لحظات ربع النهائي ضد إيطاليا".

وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت)، مارك اندريه تير شتيغن (برشلونة الاسباني).

للدفاع: يان أوريل بيسيك (إنتر الإيطالي)، يوزوا كيميش (بايرن ميونيخ)، روبين كوخ (أينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتغارت)، دافيد راوم (لايبزيغ)، فالديمار أنتون (بوروسيا دروتموند)، جوناثان تاه وروبرت أندريتش (باير ليفركوزن).

للوسط: كريم أدييمي، باسكال غروس وفيليكس نميشا (بوروسيا دورتموند)، نديم أميري (ماينتس)، توم بيشوف (هوفنهايم)، ليون غوريتسكا، سيرج غنابري، لوروا سانيه وألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونيخ)، روبن غوسنز (فيورنتينا الايطالي)، أنجليو ستيلر (شتوتغارت) وفلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).