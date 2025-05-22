فرنانديش يعرض مغادرة النادي للمساعدة في إعادة البناء

الرياص - اسماء السيد - بلباو (إسبانيا) : عرَض البرتغالي برونو فرنانديش قائد مانشستر يونايتد المغادرة إذا كان النادي بحاجة لبيعه من أجل إعادة البناء، وذلك بعد خيبة الأمل جراء خسارة نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام توتنهام.

وخسر يونايتد الأربعاء 0 1 أمام توتنهام في بلباو بفضل هدف الويلزي برينان جونسون، مما زاد من معاناة موسم كارثي للنادي.

وقال المدرب البرتغالي روبن أموريم بعد الهزيمة إنه سيرحل "من دون نقاش أو تعويض" إذا لم يعد النادي يرغب في استمراره.

وسار قائد الفريق فرنانديش على خطاه، مدركا حاجة يونايتد إلى تجديد شامل في التشكيلة على الرغم من الضغوط المالية.

قال ابن الـ30 عاما "دائما ما كنت صريحا. قلت دوما إنني سأبقى هنا حتى يخبرني النادي بأن وقتي قد انتهى".

وأضاف "أنا متعطش لتحقيق المزيد، أن أعيد النادي إلى أمجاده. في اليوم الذي يرى فيه النادي أنني حمل زائد أو أن الوقت قد حان للفراق، فإن كرة القدم هي هكذا، لا يمكنك أن تعلم".

وتابع "لكنني دائما ما قلتها وسأظل متمسكا بكلمتي. إذا رأى النادي أنه حان وقت الانفصال من أجل جني بعض المال أو لأي سبب آخر، فهكذا هي كرة القدم أحيانا".

وعلى الرغم من كونه أحد أبرز لاعبي يونايتد هذا الموسم، لم يتمكن فرنانديش من ترك أي بصمة أمام توتنهام في ملعب سان ماميس.

ووصف البرتغالي الهزيمة بأنها ضربة قاسية قائلا "أردنا أن نفوز أكثر من أي شيء آخر في هذا النهائي. إنه يوم حزين للغاية لأننا قمنا بالعديد من الأمور الجيدة في هذه المسابقة حتى اليوم".

وأضاف "لكن اليوم (الأربعاء) هو اليوم الذي كان يعني كل شيء، أهم يوم في المسابقة. كان اليوم الذي بإمكاننا فيه أن ندخل تاريخ الدوري الأوروبي، لكن لم يكن ذلك قدرنا. كرة القدم قاسية، وهذه المرة جاء دورنا للخسارة".

انضم فرنانديش إلى يونايتد في عام 2020، وأكد أن مواطنه أموريم لا يزال الرجل المناسب لقيادة الفريق، على الرغم من سجل النتائج الكارثي منذ توليه المهمة في تشرين الثاني/نوفمبر.

منذ وصول أموريم، لم يفز يونايتد سوى بست مباريات فقط في الدوري حيث يحتل المركز السادس عشر متجها نحو أسوأ مركز له منذ الهبوط في 1974.

قال فرنانديش "نحن اللاعبون نتفق على أنه الرجل المناسب. لقد قام بأشياء جيدة كثيرة. نعلم أن المدرب يُقيّم دائما بناء على النتائج".