جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي في الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

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حصلت جهاد وائل حارسة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي لقب أفضل لاعبة في مباراة فوز فريقها علي جمعية الساحل التونسي بنتيجة 22-20 في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل إلي النهائي الذى من المنتظر أن يواجه فيه الفائز من من بيترو أتليتكو وأول أغسطس غدًا .



جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي

وكان تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.