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جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي في الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد

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  • جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي في الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد 1/2
  • جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي في الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 22 مايو 2025 02:57 م

 حصلت جهاد وائل حارسة فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي لقب أفضل لاعبة في مباراة فوز فريقها علي  جمعية الساحل التونسي  بنتيجة 22-20  في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل إلي النهائي الذى من المنتظر أن يواجه فيه الفائز من من بيترو أتليتكو وأول أغسطس غدًا .


جهاد وائل أفضل لاعبة في مباراة الأهلي وجمعية الساحل التونسي

 

وكان تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني  بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية.

وحقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ،  بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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