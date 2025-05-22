شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة حسم الدوري بين الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره فاركو في ختام مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، في لليلة التتويج بلقب الدوري حال الفوز أو التعادل في تلك المواجهة.

ويواصل فريق الأهلي اليوم الخميس استعداداته لخوض مباراة فاركو بالدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى دوري nile

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.