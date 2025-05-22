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موعد مباراة حسم الدوري بين الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

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موعد مباراة حسم الدوري بين الأهلي وفاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 22 مايو 2025 02:52 م

يستعد فريق الأهلى لمواجهة نظيره فاركو في ختام مشواره ببطولة الممتاز، في لليلة التتويج بلقب الدوري حال الفوز أو التعادل في تلك المواجهة.

ويواصل فريق الأهلي اليوم الخميس استعداداته لخوض مباراة فاركو بالدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالى داخل القلعة الحمراء.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا  في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى دوري nile
 

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو فى الدوري المصري
 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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