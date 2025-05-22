شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم جمعية الساحل التونسي ويتأهل لنهائي الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره جمعية الساحل التونسي بنتيجة 22-20 في نصف نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي خلال الفترة من 14 و حتي 23 مايو الجاري ، ليتأهل إلي النهائي .



مباراة الاهلى وجمعية الساحل فى كرة اليد سيدات

الشوط الأول انتهى بنتيجة 11- 10 لصالح سيدات الأهلي، فى وقت كان فيه الفريق التونسى ندا كبيرا وقدم مباراة طيبة، إلا أن لاعبات الاهلى حسمن المباراة لصالحهن بروح وعزيمة كبيرة.

وسيلاقي الأهلي الفائز من بيترو أتليتكو وأول أغسطس غدًا في المباراة النهائية.



لاعبات يد الأهلى فى مباراة جكعية الساحل التونسي

وكان تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلي نصف النهائي بالفوز على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-25 في إطار ربع نهائي بطولة الكؤوس الأفريقية.

و حقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلي نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته ، بعد الفوز على أبيدجان الإيفواري بنتيجة 38-21 في ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 25-14 في نهائي السوبر الأفريقي.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي إلى النهائي، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.