شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين حمادة صدقي وإدارة زد لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حمادة صدقي المدير الفني لفريق زد جلسة مع مسئولي ناديه خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد واحتياجات فريقه من الصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما يحدد حمادة صدقي خلال جلسته مع إدارة زد احتياجاته عدد الصفقات الجديدة التي يحتاجها واللاعبين تالذين سيرحلوا عن الفريق، وموقفه من اللاعبين الذين يملكون عروضا للرحيل عن النادي في الصيف الحالي.

ويترقب مجلس إدارة نادي زد تسلم التقرير الفني الخاص بالفريق من حمادة صدقي المدير الفني، قبل تحديد احتياجاته من الصفقات الجديدة في الموسم الجديد.

ولم يحدد مسئولو نادي زد احتياجاتهم من الصفقات الجديدة أو المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في الميركاتو الصيفي القادم، لحين تسلم التقرير الخاص بالمدير الفني، والذي سيحدد احتياجات الفريق.

ويدرس نادي زد استمرار حمادة صدقي على رأس القيادة الفنية للفريق في الموسم الجديد، بعدما نجح المدرب في تحسين نتائج الفريق خلال مشاركته في مجموعة الهبوط بالدوري المصري، ومساعدة الفريق في احتلال صدارة مجموعة الهبوط.