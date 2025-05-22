شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور ناصر ماهر مع الزمالك بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك من العودة والمشاركة مع فريقه في المباريات ، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل ، والتي تسببت في غيابه عن المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود ناصر ماهر بعد مباراة بتروجت المقبلة، و المقرر لها بعد غد السبت بالجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

وكان ناصر ماهر تعرض للإصابة قبل مواجهة سيراميكا في الدورى، وهى الإصابة التي غيبته المباراة الماضية أمام بيراميدز.

ورغم أن اللاعب شارك فى جزء من التدريب خلال معسكر الإسماعيلية الأخير، إلا أن الجهاز الفنى يرفض المجازفة باللاعب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، في الثامنة من مساء السبت المقبل، بإستاد الكلية الحربية.

