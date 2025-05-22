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موعد ظهور ناصر ماهر مع الزمالك بعد الإصابة

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موعد ظهور ناصر ماهر مع الزمالك بعد الإصابة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 22 مايو 2025 02:30 م

اقترب ناصر ماهر لاعب فريق الزمالك من العودة والمشاركة مع فريقه في المباريات ، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من الإصابة التي تعرض لها بالتواء في الكاحل ، والتي تسببت في غيابه عن المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود ناصر ماهر بعد مباراة بتروجت المقبلة، و المقرر لها بعد غد السبت بالجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز.

وكان ناصر ماهر تعرض للإصابة قبل مواجهة سيراميكا في الدورى، وهى الإصابة التي غيبته المباراة الماضية أمام بيراميدز.

ورغم أن اللاعب شارك فى جزء من التدريب خلال معسكر الإسماعيلية الأخير، إلا أن الجهاز الفنى يرفض المجازفة باللاعب.

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة  نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، في الثامنة من مساء السبت المقبل، بإستاد الكلية الحربية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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