شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يطالب لاعبي بيراميدز بالتحرر من الضغوط والاستمتاع أمام صن داونز بنهائي افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، من لاعبي فريقه التحرر من الضغوط قبل مواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين حول ضرورة الاستمتاع بالمباراة، واظهار امكانياتهم الحقيقية دون ضغوط، مؤكدا أن حينها سيكون التفوق لبيراميدز، خاصة وأن المنافس سيكون تحت ضغط بسبب جماهيره واللعب علي أرضه.

وأكد يورتشيتش للاعبي بيراميدز أن الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد انجازا لكن تحقيق اللقب هو الهدف المطلوب، وحينها سيصبح بيراميدز في مكانة مختلفة بين كبار افريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

وتغادر بعثة بيراميدز في الحادية عشرة من صباح الأربعاء من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.