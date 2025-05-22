شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات ودية من الزمالك مع ميشالاك لحل أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع البولندى كونراد ميشالاك عن طريق وكيله للوصول إلى حل لأزمة مستحقاته التي تقدم بشكوى للمطالبة بها خلال الأيام الماضية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" ، والتي تبلغ 770 الف دولار.

ويسعى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب وديا بالوصول إلى حل ودى، تجنيا للتعرض لإيقاف قيد جديد بعد أن سدد النادى مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و باتشيكو مدرب الفريق السابق، والتي تم إيقاف قيد لنادى بسببها 3 فترات متتالية، لكن الزمالك قام بالسداد و إنهاء الأزمة برفع الإيقاف.

وكان الزمالك ضم ميشالاك في سبتمبر الماضى قادما من أحد السعودى على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقدم المردود المطلوب، فتم قطع إعارته ، وجاء ذلك بعد غلق القيد في السعودية، فتقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته