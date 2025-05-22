اخبار الرياضه

تحركات ودية من الزمالك مع ميشالاك لحل أزمة المستحقات

0 نشر
0 تبليغ

تحركات ودية من الزمالك مع ميشالاك لحل أزمة المستحقات

شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات ودية من الزمالك مع ميشالاك لحل أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 22 مايو 2025 01:30 م

تواصل مسئولو نادى الزمالك مع البولندى كونراد ميشالاك عن طريق وكيله  للوصول إلى حل لأزمة مستحقاته التي تقدم بشكوى للمطالبة بها خلال الأيام الماضية لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" ، والتي تبلغ 770 الف دولار.

ويسعى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب وديا بالوصول إلى حل ودى، تجنيا للتعرض لإيقاف قيد جديد بعد أن سدد النادى مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و باتشيكو مدرب الفريق السابق، والتي تم إيقاف قيد لنادى بسببها 3 فترات متتالية، لكن الزمالك قام بالسداد و إنهاء الأزمة برفع الإيقاف.

وكان الزمالك ضم ميشالاك في سبتمبر الماضى قادما من أحد السعودى على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقدم المردود المطلوب، فتم قطع إعارته ، وجاء ذلك بعد غلق القيد في ، فتقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك للمطالبة بمستحقاته

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا