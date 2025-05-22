شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى الأكثر فوزا في مرحلة حسم اللقب بالدورى.. والحرس بدون انتصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فريق الأهلى من حسم لقب الدورى للمرة الـ45 في تاريخه، بعدما تصدر الترتيب قبل جولتين من نهائي بطولة الدورى، متفوقا على بيراميدز صاحب الوصافة بنقطتين، ويتبقى لكلا الفريقين مباراة وحيدة.

الأكثر فوزا

ويعد النادى الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للفوز في المرحلة الثانية "حسم اللقب" بـ5 انتصارات من 7 مباريات، حيث تعادل مباراة وخسر أخرى وهى هزيمة اعتبار بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك، مسجلا 16 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف "منها 3 اعتباريين".

بينما حقق بيراميدز 3 انتصارات فقط من أصل 7 مباريات بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مثلهما تسببوا في هبوط الفريق من الصدارة إلى الوصافة، مسجلا 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

حرس الحدود بلا فوز

وحقق فريق حرس الحدود رقما سلبيا في هذه المرحلة، حيث إنه فشل في تحقيق أي فوز خلال 6 مواجهات لعبها حتى الآن، تعادل في مباراتين وخسر 4 لقاءات دون تحقيق أي فوز في مرحلة الحسم، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

جدير بالذكر أن الأهلى يتبقى له مباراة وحيدة أمام فاركو، بينما ستكون مواجهة بيراميدز الأخيرة أمام سيراميكا، ويحتاج الاهلى نقطة وحيدة للتتويج باللقب وعدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من 5 أهداف.