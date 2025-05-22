شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى الممتاز، حيث دخل الفريق معسكر مغلق بالإسماعيلية خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تقام مباراة الزمالك مع بتروجت في إطار منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى، في الثامنة من مساء السبت المقبل، بإستاد الكلية الحربية، وتنقل قناة أون سبورت المباراة ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك وبتروجت فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة، مقابل وقوع بتروجت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة

استعداد الزمالك لبتروجت

وكان الزمالك دخل معسكر مغلق بالإسماعيلية انطلق الأحد الماضى، واختتم مساء أول أمس الثلاثاء، استعدادا للمباراة.

إصابات الزمالك قبل مواجهة بتروجت

ويعانى الزمالك من إصابة عدد من اللاعبين على رأسهم ناصر ماهر، وناصر منسى، وأحمد الجفالى، ومحمود بنتايج، ومحمود جهاد.



