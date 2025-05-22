شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يخسر فى جنوب أفريقيا بدورى الأبطال قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق بيراميدز رقما مميزا قبل مواجهة فريق صن داونز فى الرابعة عصر السبت المقبل، فى ذهاب الدور النهائى ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي يقام على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

رقم مميز لبيراميدز

وتعد مباراة السبت هي الثالثة لفريق بيراميدز في جنوب أفريقيا بدورى أبطال أفريقيا، حيث سبق أن خاض مباراتين في جنوب أفريقيا ضمن منافسات هذه البطولة من قبل، وحسم التعادل السلبى نتيجة المباراتين أمام صن دوانز في الأولى وأورلاندو في الثانية.

وخسر بيراميدز لقاء وحيدا في جنوب أفريقيا ولكن في بطولة الكونفدرالية عندما سقط أمام مارومو جالانتس بهدف نظيف وودع البطولة بعد التعادل الإيجابى في مباراة الذهاب بالقاهرة 1 / 1.

ويتطلع بيراميدز، بقيادة مديره الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لتحقيق اللقب القاري لأول مرة في مسيرته.

ولم يسبق أن فاز أي فريق مصري بلقب دوري الأبطال سوى الأهلي الأكثر تتويجاً وخلفه الزمالك بجانب الإسماعيلي أول فريق عربي يفوز بلقب البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز أكثر من 19 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ليكون رابع أعلى نادٍ أفريقي من حيث القيمة.

ونجح بيراميدز فى تحقيق أول ألقابه بحصد كأس مصر، بجانب بلوغ نهائي الكونفدرالية الأفريقية واحتلال المركز الثاني في الدوري المصري لثلاثة مواسم متتالية.

ويُراهن بيراميدز على مجموعة متميزة من اللاعبين، أبرزهم: إبراهيم عادل، الكونغولي فيستون ماييلي، رمضان صبحي، والنيجيري صديق إيجولا، كما يُعوّل على خبرة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق إنجاز تاريخي في البطولة.