يوروبا ليغ: بوستيكوغلو "متعطش للبناء على هذا التتويج"

الرياص - اسماء السيد - بلباو : أكد المدرب الاسترالي لتوتنهام الإنكليزي أنج بوستيكوغلو أنه "متعطش" للبناء على تتويج فريقه بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم عقب فوزه على مواطنه مانشستر يونايتد 1 0 في المباراة اتلنهائية في بلباو في ظل الشائعات حول مستقبله.

ولا يزال مصير بوستيكوغلو الذي بات أول مدرب من خارج أوروبا واميركا الجنوبية يحرز لقبا في المسابقات الأوروبية، في مهب الريح في الوقت الذي يحتل فريقه المركز السابع عشر في الدوري الممتاز وتعرض لـ21 هزيمة في 37 مباراة.

وانهى توتنهام صياما عن الالقاب منذ عام 2008 عندما توج بطلا لكأس رابطة الاندية الانكليزية، و41 عاما عن الالقاب القارية منذ ان توج بطلا لكأس الاتحاد الاوروبي (أدمجت لاحقا مع كأس الكؤوس التي نالها النادي اللندني موسم 1962 1963 وأصبحت يوروبا ليغ) عام 1984 بفوزه على اندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح.

وقال بوستيكوغلو "انا متعطش للبناء على هذا التتويج، لدينا مجموعة شابة من اللاعبين ويمكن التحدث اليهم عن النجاحات وماذا تعني، لكني اذا لم يشعروا بها فانها لا تصبح حقيقة".

واضاف "لا زلت أعتقد بأن ثمة المزيد من العمل يمكن القيام به لكن ليس بالعمل الكبير كما يظن كثيرون".

واوضح "الناس تتحدث عن خسارتنا 21 مباراة في الدوري الإنكليزي لكنهم يخطئون لانهم لا يعرفون ماذا نحاول ان نبني هنا او ما أحاول القيام به واعتقد بان ما تحقق الليلة هو منصة هامة لنا للمضي قدما".

وعندما سئل عما اذا كان مطمئنا على بقائه على رأس الجهاز الفني للفريق اللندني أجاب "مطمئن ليست الكلمة المناسبة لما أشعر به، سيخيب ظني اذا لم أتمكن من اكمال مهمتي".

وسبق ليوستيكوغلو ان احرز القابا مع سلتيك الاسكتلندي وبريزبين رور وساوث ملبورن الأستراليين ويوكوهاما مارينوس الياباني ومنتخب استراليا.

واعتبر المدرب ان باستطاعة توتنهام ان يستمر في تحقيق النجاحات في المستقبل علما بان تتويجه بالدوري الأوروبي منحه بطاقة التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.