شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يهدد انتقال مزيزى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أصبح المقابل المادى الذى عرضه مسئولو الزمالك على نظرائهم بيانج أفريكانز لضم التنزانى كليمين مزيزى مهاجم الفريق، عقبة في إتمام الصفقة.

ودخل الزمالك في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع نادى يانج أفريكانز التنزانى لضم اللاعب، حيث تم عرض مبلغ مالى لا يصل إلى المليون الدولار، وهو ما يراه مسئولو النادى التنزانى مبلغ ضئيل بالنسبة لإمكانيات اللاعب، وسنه الصغير.

واستقر الزمالك على تقديم عرض مالى أكبر من العرض الذى تم تقديمه مؤخرا، للحصول على خدمات مزيزى في الصيف.

وشارك مزيزى مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب،في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاماً، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب.