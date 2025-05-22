شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يغادر المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

غادر إمام عاشور لاعب الأهلي المستشفى بعد تعافيه من الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها أمس الأربعاء، وتسببت في نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمزيد من الاطمئنان على حالته.

إمام عاشور يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته

وعلم ”الخليج 365” أن إمام عاشور غادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته عقب تعرضه لحالة من الإعياء والإجهاد أمس، وخضع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والنتائج جاءت مطمئنة.

وبعد الاطمئنان على حالة إمام وتشخيصها بأنها نزلة برد معوية، عاد اللاعب إلى بيته وهو في حالة مستقرة.

الأهلي يرفض التفريط في إمام عاشور ويتمسك ببقائه بعد تألقه اللافت

على جانب آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي، الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .



وأكد مسئولو القلعة الحمراء إنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الإنتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم ، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.



وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 ملايين دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.