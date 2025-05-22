شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان الأهلي عن صفقة محمد علي بن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي الانتهاء من مباراته أمام فاركو يوم الأربعاء المقبل، في ختام مشواره بمسابقة الدوري المصري، من أجل الإعلان عن صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان، قادما من نادي فرينكفاروزي المجري.

الأهلي يحسم صفقة بن رمضان لمدة 4 مواسم والإعلان بعد مواجهة فاركو

ونجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع بن رمضان لمدة 4 مواسم قادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتوالصيفي الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة بن رمضان عقب الانتهاء من مباراته أمام فاركو في مباراة حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم.

على جانب آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي، الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .

الأهلي يتمسك بإمام عاشور ويرد على عرض نيوم السعودي المغري

وأكد مسئولو القلعة الحمراء إنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الإنتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم ، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.



وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.