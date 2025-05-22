شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أولي تدريباته علي ملعب جامعة توكس اليوم استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتضن ملعب جامعة توكس أولي تدريبات فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، في بريتوريا بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يقام لقاء بيراميدز أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب لوفتس فيرسفليد في بريتويا في تمام الساعة 4:00 مساء بعد غدا السبت بتوقيت القاهرة.

ويختتم بيراميدز تدريباته في الثالثة عصر غدا الجمعة على استاد لوفتس فيرسفيلد الذي تقام عليه المباراة النهائية، المقرر لها يوم السبت

وكانت بعثة نادي بيراميدز قد وصلت إلى مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء استعدادا لخوض مباراة صن داونز .

وحدد الاتحاد الإفريقي موعد مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.