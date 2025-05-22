شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء العقد يقرب الزمالك من التعاقد مع لاعب أنجيه الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الزمالك من حسم صفقة الجزائرى فريد الملالى، لتدعيم صفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى، وذلك بعد انتهاء عقد اللاعب مع ناديه خلال الساعات الماضية.

وأعلن الملالى عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور إنستجرام، عن انتهاء عقده مع نادى أنجيه الفرنسى قائلا: "شكراً لنادى أنجيه على هذه السنوات الـ7 التى لا تُنسى، لقد دعمتمونى فى السراء والضراء، وبفضلكم استطعت أن أتطور كلاعب وإنسان، أنجيه بالنسبة لى أكثر من مجرد نادٍ؛ إنه عائلة، لن أنسى أبداً كل ما مررت به هنا، داخل الملعب وخارجه، شكراً للإدارة، والجهاز الفنى، وزملائى، وجميع المشجعين على ثقتكم وحبكم، إلى الأبد.

وجاء انتهاء عقد اللاعب مع ناديه ليقرب الزمالك من إتمام الصفقة، خاصة أن لجنة لتخطيط دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب خلال الأيام الماضية، لتدعيم هجوم الزمالك في الصيف.

وكشف مصدر في الزمالك أن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار راتباً سنوياً فى الموسم، وهو ما تراه لجنة التخطيط مبلغاً ضخماً فى ظل الأزمات المحيطة بالنادي، لذلك يرغب الزمالك فى تخفيض قيمة الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب، حيث إنها ستكون صفقة حرة.

ويمتك الملالى عرضين من قطر وإسبانيا، ويفاضل الفترة الحالية بين العروض التي يمتلكها وعلى رأسها الزمالك.