شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على إمام عاشور بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل الجهاز الطبى بالنادى الأهلى مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق بعد تعرضه لـ وعكة صحية مفاجئة صباح اليوم، من أجل الاطمئنان على حالته وفترة العلاج التى يحتاجها قبل العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه.

إمام عاشور يتعرض لوعكة صحية قبل مواجهة فاركو

وتعرض إمام عاشور، لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، قبل مباراة فاركو يوم الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة "دورى NILE" للمحترفين والمقرر إقامتها على ملعب ستاد القاهرة الأربعاء المقبل.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "الحمد لله على كل شىء".





على جانب آخر، رفض مسئولو النادي الأهلي الاستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الانتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.

وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.