دوري "أن بي ايه": الكندي غلجيوس-ألكسندر يحرز جائزة أفضل لاعب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أحرز نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر الكندي شاي غلجيوس ألكسندر جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لموسم 2024 2025 كما أعلنت رابطة الدوري.

وتقدم غلجيوس الكسندر على الصربي نيكولا يوكيتش نجم دنفر ناغتس ليصبح بالتالي ثاني لاعب كندي يحقق هذه الجائزة بعد ستيف ناش عامي 2005 و2006.

وعلق الفائز على احرازه الجائزة القيمة بقوله لشبكة "تي أن تي": "لم يكن الأمر ممكنا من دون زملائي. كان حلولي في المركز الثاني الموسم الماضي حافزا لي. أردت هذا الموسم تغيير مجرى التاريخ وقمت بعمل جيد".

ويملك غلجيوس ألكسندر معدلات رائعة هذا الموسم بتسجيله 32.7 نقطة و5 متابعات و6.4 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة ليقود ثاندر الى تحقيق أفضل سجل في الدوري المنتظم مع 68 انتصارا مقابل 14 هزيمة.