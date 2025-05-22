دوري "أن بي ايه": بايسرز يقلب الطاولة على نيكس في مستهل نهائي المنطقة الشرقية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : قلب إنديانا بايسرز تخلفه بفارق 14 نقطة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين و51 ثانية ليفرض التعادل ثم يخرج فائزا على مضيفه نيويورك نيكس 138 135 بعد التمديد في مستهل المواجهة بينهما في نهائي المنطقة الشرقية ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك، سيطر نيكس الذي كان يخوض أول نهائي له منذ 25 عاما على مجريات المباراة وظل متقدما معظم فترات المباراة ووسع الفارق الى 14 نقطة قبل النهاية بنحو 3 دقائق، لكن انديانا ضرب بقوة بتسجيله 6 رميات ثلاثية بينها 5 لأرون نسميث.

وظن بايسرز انه حسم المباراة في صالح فريقه عندما سجل تايريز هاليبرتون رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة لكنها في النهاية احتسبت نقطتين ليفرض التعادل 125 125 ويخوض الفريقان وقتا اضافيا.

وهي المرة الرابعة هذا الموسم الذي ينجح فيها بايسرز في قلب تخلفه بفارق 14 نقطة او أكثر في الأدوار الإقصائية.

وكان هاليبرتون أفضل مسجل في صفوف بايسرز مع 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة واضاف نسميث 30 نقطة. في المقابل، كان جالين برونسون افضل مسجل في صفوف نيكس مع 43 نقطة واضاف كارل انتوني تاونز 35 نقطة.

وقال نسميث منقذ إنديانا "انه أمر خيالي، انه افضل شعور في العالم عندما تشعر بان السلة هي بمثابة المحيط وكل تسديدة أقوم بها تدخل السلة، انه فعلا امر ممتع".

اما زميله هاليبرتون فقال "خضنا العديد من المباريات حيث كان الفريق المنافس يشعر بأنه يسيطر على مجرياتها. لا شيء نهائي، انه فوز رائع لكني أشعر في الحقيقة أنه باستطاعتنا تطوير مستوانا".