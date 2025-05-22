شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مفاوضات الأهلى مع كولر لحل أزمة المستحقات ليست إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات مفاوضات الأهلى مع مارسيل كولر المدير الفنى السابق للفريق، للوصول إلى حل بشأن مستحقاته لدى النادى.

وقال شوبير فى برنامج "مع شوبير"، الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إن البيان الذى أصدره لابارتى وكيل كولر خلال الساعات الماضية يكشف أنه لا يوجد تفاوض بين كولر والأهلى، لكن عندى معلومة إن الأهلى منتظم فى دفع و تحويل راتب كولر.

وأضاف شوبير أن عقد الأهلى مع كولر قام بصياغته محامٍ إيطالى شهير يتعامل معه الأهلى، والنادى يقول إن المدربين الكبار لا يضعون شرطا جزائيا فى العقود، والأهلى وقتها طلب أن يكون العقد سنتين، لكن أسىء تفسير العقد، لأن الأهلى كان يظن أنه سيدفع آخر شهرين فى عقد المدرب فقط، لكن بعد إعلان رحيل كولر وجدوا أن عقده أن يحصل على تعاقده كاملا مع النادى، لذلك أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون للعقد صيغة أفضل من ذلك، خاصة أن المبلغ الذى سيتحمله الأهلى كبير جدا، ولكن المحامى الإيطالى هو من سيتعامل في هذا الملف بهدوء مع كولر.

وعن فرص نجاح الأهلى في التفاوض مع كولر لحل الأزمة، قال شوبير إن المؤشرات ليست إيجابية لأن كولر غاضب من النقد الذى تعرض له بعد البطولات التي حققها للنادى، لذلك نحتاج إلى شخص محنك قادر على إدارة هذا التفاوض، وأتصور أن كولر حتى إذا عمل في نادى آخر سيطلب بالمستحقات، إلا أن العلاقة بين كولر والأهلى قد تسمح بالوصول إلى حل فى هذا التفاوض.