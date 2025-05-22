شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنسّق مع المنتخب لتحديد المعسكرات المطلوبة قبل انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تستعد رابطة الأندية المصرية لعقد اجتماع هام خلال الأيام المقبلة مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، وذلك للوقوف على متطلبات الفراعنة من حيث المعسكرات والإعدادات الخاصة بالمشاركات الدولية، قبل وضع جدول مباريات الدوري الجديد، المقرر انطلاقه في منتصف أغسطس المقبل.

وسيتم خلال الاجتماع عرض كافة الارتباطات الرسمية والودية للمنتخب الوطني، بهدف التنسيق الكامل مع رابطة الأندية، وضمان عدم تعارض روزنامة الدوري مع الأجندة الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخب في المرحلة المقبلة وتوفير أفضل الظروف الفنية له.

وتؤكد مصادر داخل الرابطة أن جدول الموسم الجديد سيُبنى على أسس علمية وتنظيمية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار مواعيد البطولات القارية والإقليمية، إلى جانب الحفاظ على انتظام المسابقة المحلية.

كما طالبت رابطة الأندية المحترفة من أندية الدوري الممتاز بسرعة البدء في تحضير مقترحاتها، حوّل لائحة الموسم الجديد والانتهاء منها قبل 18 يونيو المقبل، على أن تنطلق المسابقة منتصف أغسطس، مع مراعاة خوض 3 جولات على الأقل قبل معسكر المنتخب في سبتمبر المقبل.