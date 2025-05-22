شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الترجى التونسى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الترجى التونسى فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس بنصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره ريد ستار الإيفوارى بنتيجة 40 - 21 فى إطار ربع النهائى نهائى.

ضرب فريق الترجى التونسى لكرة اليد موعدا مع الزمالك فى نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية بالفوز على وداد سمارة المغربى 34-26.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول الزمالك بالفوز على جى إس كى الكونغولى بنتيجة 33-13 فى ثانى مبارياته، بعدما فاز على فاب الكاميرونى بضربة البداية الأربعاء بنتيجة 27-18 قبل أن يهزم منتدى درب سلطان المغربى 36- 20 ثم الفوز على وداد سمارة المغربى بنتيجة 34-18.

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الأفريقى بالفوز على درب سلطان المغربى بنتيجة 41-20.