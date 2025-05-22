شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل إمام عاشور للدوري السعودي في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي، الإستغناء عن إمام عاشور لاعب الفريق لأي ناد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة سواء كان قبل كأس العالم للأندية المقرر إقامته في أمريكا الشهر المقبل أو بعد البطولة، وتمسكت إدارة النادي ببقاء عاشور الذي يُعد واحداً من أهم لاعبي الفريق حالياً إن لم يكن أهمهم على الإطلاق .

وأكد مسئولو القلعة الحمراء إنهم يرغبون في بقاء إمام عاشور أطول فترة مُمكنة مع الفريق في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر خلال الفترة الماضية لدرجة جعلته شريك أساسي في الإنتصارات التي تحققت للفريق هذا الموسم ، ويرغب النادي في الحفاظ على الهيكل الأساسي للأهلي واستمرار نجومه المؤثرين وفي مقدمتهم إمام عاشور من أجل استمرار الإنتصارات واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات المحلية في الموسم المقبل.

وتأتي تأكيدات إدارة الأهلي رداً على تناثر أنباء قوية حول تلقي إمام عاشور عرضاً مُغرياً من نادي نيوم السعودي بقيمة 5 مليون دولار للأهلي، و3 ملايين دولار سنوياً للاعب.

وفي هذا الشأن، قال مصدر في القلعة الحمراء إن النادي لم يتلق أي عروض رسمية لضم إمام عاشور، مُشيراً إلى أن فكرة الاستغناء عن اللاعب حالياً مرفوضة تماماً بسبب حاجة الفريق إلى جهوده ، موضحاً أن إمام عاشور قضي موسمين فقط في الأهلي حتى الآن وما زال الفريق يحتاج جهوده لذا سيكون من الصعب جداً الموافقة على أي عرض إحترافي له الصيف المقبل.

