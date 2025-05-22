شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزاحم الأهلى على صفقة جزار المحلة والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمرو الجزار مدافع غزل المحلة حسابات نادى الزمالك خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع القلعة البيضاء،خاصة أن اللاعب يؤدى مستويات جيدة مع زعيم الفلاحين خلال الموسم الحالي.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع الجزار خاصة أن اللاعب بات على رأس المرشحين لتدعيم صفوف النادى الأهلى فى الانتقالات الصيفية المقبلة،ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة،تطوراً جديداً فى ملف تحركات النادى الأبيض نحو التعاقد مع اللاعب.

وما زالت لجنة التخطيط في نادى الزمالك تعمل على قدم وساق من أجل إعادة هيكلة فريق الكرة في الموسم الجديد،وبناء قوام قوى قادر على حصد البطولات والألقاب،وتعويض جماهير القلعة البيضاء عن الفترة الصعبة التي عاشوها،بعد الخروج هذا الموسم من الكونفدرالية،كأس عاصمة مصر،وفقدان فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وينوى مسئولو نادى الزمالك الاستغناء عن خدمات جيفرسون كوستا وسيدى ندياى بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يشفع لهم بالتواجد في الفريق،حيث هناك محادثات لإعارة الثنائى إلى نهضة الزمامرة المغربي،ويتم الاتفاق حالياً على طريقة الانتقال سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.