شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام درب سلطان المغربى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره درب سلطان المغربى فى تمام الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس بنصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14و حتى 23 مايو الجارى.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45-21 فى إطار ربع النهائى.

تأهل الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على ريد ستاد الإيفوارى فى أولى مواجهات البطولة بنتيجة 39- 18، قبل الفوز على الجيش الملكى المغربى بنتيجة 30-18 فى ثانى مواجهاته، قبل أن يهزم الترجى التونسى 25-23 ثم فانز الكاميرونى 39-18



وتوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب السوبر الأفريقى لكرة اليد بالفوز على الترجى التونسى فى النهائى على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى فرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم للأندية 2025 بمصر.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 31-27 فى قمة نصف نهائى السوبر الأفريقى.