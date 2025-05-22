شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم حفل الكشف عن كأس دورى أبطال أفريقيا بحضور بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم الخميس، حفل الكشف عن كأس دورى أبطال أفريقيا، والهوية الجديدة للبطولة، الذى ينمه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، بجوهانسبورج، بحضور نادى بيراميدز.

ويأتى حضور بيراميدز الحفل بعد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل حضور الحفل، حيثأن لدعة التى تم ارسالها للنادى موجهة إلى مسئولي إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، وكذلك المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق للمشاركة في فعاليات الكشف عن الكأس والهوية الجديدة.

يقام حفل الكاف في الواحدة من ظهر اليوم الخميس بالمقر الرئيسى لشركة الراعية لبطولات الاتحاد الأفريقي، بمدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس ومسئولي الكاف، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية، وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كل من ..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز في الحادية عشرة من صباح الأربعاء من مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة ١٠ ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.