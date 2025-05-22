شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يبحث موعد تواجد الصفقات الجديدة في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبحث محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً موعد تواجدهم في تدريبات الفريق استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية ، ويبحث محمد يوسف موعد إنضمام كلاً من ، محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو ومحمد أحمد سيحا .

كما يدرس يوسف، موقف الثنائي المعار أحمد عبد القادر وآليو ديانج لحسم موقفهم من التواجد مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بشكلها الجديد، في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة، وسيكون الأهلي طرفاً في مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو على ملعب "هارد روك"، ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى، مع كلاً من ، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي وإنتر ميامي.

ودخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى نادى زد بشأن الحصول على خدمات مصطفى العش مدافع الفريق بشكل نهائى، وتحويل الإعارة إلى بيع نهائى، بعدما نجح اللاعب فى إثبات جدارته وأحقيته بارتداء قميص الأهلى.

وعرض مسئولو النادى الأهلى على نظرائهم فى زد للحصول على واحد من الثنائى رضا سليم ومحمد الضاوى كريستو، ضمن صفقة شراء مصطفى العش، سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، ويتم خصم القيمة من ضمن القيمة الإجمالية للصفقة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلى وزد للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن الحصول على خدمات العش بشكل نهائى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويواصل الأهلي التحضير لمباراته الختامية في مشواره بمسابقة الدوري المصري أمام فاركو يوم 28 مايو الجاري، باعتبارها مواجهة حسم الدوري، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه، حيث يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز لضمان التتويج باللقب دون النظر على نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا الختامية في الدوري.