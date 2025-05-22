شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش بمشاركة 32 مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الدور التمهيدي ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ 31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

13 لاعباً وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، يحيى النوساني.

18 لاعبة وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالمياً للسيدات من بطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، بسبب الإصابة.