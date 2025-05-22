شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يُحضّر لائحة جديدة للحكام في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

بدأ أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل الحكام خلال الموسم الكروي المقبل، تتضمن إجراءات مشددة للحد من الأخطاء التحكيمية المتكررة، إلى جانب اعتماد قاعدة جديدة لتعيينات الحكام تضمن أعلى درجات النزاهة والكفاءة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن اللائحة المنتظرة ستتضمن آليات واضحة لمحاسبة الحكام وتقييم أدائهم بشكل دوري، كما سيتم التشديد على معايير اختيار الحكام للمباريات الهامة، بما يضمن التوزيع العادل وتحقيق العدالة التحكيمية داخل الملاعب.

يأتي ذلك بالتزامن مع تعليمات صارمة أصدرتها لجنة الحكام، مؤخرًا، بمنع جميع الحكام والمراقبين والمحاضرين، ومن ينتمي إلى منظومة التحكيم، من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن شؤون التحكيم أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بسياسات الاتحاد أو لجنة الحكام، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط داخل المنظومة. وقد تم تحذير من يخالف هذه التعليمات من التعرض لعقوبات قد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات الاتحاد.