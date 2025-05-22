شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام جمعية الساحل التونسى فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره جمعية الساحل التونسى الواحدة ظهر اليوم الخميس فى نصف نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الجارى.

تأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 36-25 فى إطار ربع نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية.

و حقق الأهلى العلامة الكاملة فى الدور الأول بعدما فازعلى نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 25-22 فى ثالث مواجهاته، بعد الفوز على أبيدجان الإيفوارى بنتيجة 38-21 فى ثانى مواجهاته، بعد الفوز على بطل الكاميرون فى افتتاح مشواره 39 -20.

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى أمام بترو أتليتكو الأنجولى بنتيجة 25-14 فى نهائى السوبر الأفريقى.

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى، بالفوز على نظيره جمعية الساحل التونسى بنتيجة 26-23 فى نصف نهائى بطولة السوبر الأفريقى.