شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر لاعبي البنك الأهلي من انتفاضة المصري بعد رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

عقد طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من الانتفاضة المتوقعة للنادي المصري في المواجهة المقبلة، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء المدينة الباسلة أمام سيراميكا بالجولة الماضية، والتي انتهت بخسارة المصري بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البورسعيدي قبل مواجهة الدوري المرتقبة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، صفحة بطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على مودرن سبورت في الدور ربع النهائي بهدف نظيف والتأهل لنصف نهائي البطولة، وذلك استعداداً للقاء القادم أمام المصري في الجولة قبل الأخيرة من عمر مباريات حسم الدوري.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المصري في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يقام على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات مباريات حسم بطولة الدوري.

وكان البنك الأهلي قد خسر في المباراة الماضية بالدوري أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، كما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 36 نقطة، بعد هزيمته في نفس الجولة أمام سيراميكا برباعية نظيفة.

وتتبقى للبنك الأهلي مباراتان فقط في الموسم الجاري أمام، المصري يوم السبت المقبل، فيما يختتم البنك الأهلي مبارياته بمواجهة بتروجت يوم الجمعة الموافق 30 مايو الجاري.