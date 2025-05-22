شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع جوميز تجنباً لإيقاف قيد جديد للنادى والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق من أجل الوصول إلى اتفاق معه لمنحه مستحقاته المالية المتأخرة تجنباً لإيقاف جديد للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة بعد شكواه فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

من جانبه صرح عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بأنه سيتم التواصل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق لفريق الكرة من أجل تسوية المستحقات الخاصة به والبالغ قدرها 120 ألف دولار له ولجهازه المعاون.

وأضاف عضو مجلس الإدارة فى تصريحات للموقع الإعلامي:" نادي الزمالك حريص على تسوية الأمر بشكل ودي مع جوزيه جوميز، نظراً للعلاقات الودية التي تربط بين النادي والمدير الفني، خلال الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وقيامه من قبل بسداد قيمة الشرط الجزائي المستحق عليه نتيجة فسخ التعاقد من طرفه،وأكد عمرو أدهم أن مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الذي حل فيه مشاكل كثيرة بمبالغ كبيرة، لن يتأخر في إنهاء ملف جوميز بشكل ودي ودون تأثير على النادي في الفترة الحالية.