شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي عبد الرازق يستعين بالأهلي ومودرن لاستكشاف البنك قبل صدام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان ميمي عبد الرازق المدير الفني الجديد للنادي المصري، بالمباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها مواجهتي، الأهلي في الدوري، ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، وذلك لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق مصطفى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي في الثامنة مساء السبت المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية.

وطالب عبد الرازق لاعبي الفريق البورسعيدي، بعدم التركيز في أي أزمات خارج الملعب خاصة بعد استقالة كامل أبو علي رئيس النادي من منصبه لظروف صحية خلال الأيام الأخيرة، مشدداً على ضرورة التعامل مع مباراتي، البنك الأهلي وحرس الحدود المتبقيتين في الدوري، على أنهما مباريات كؤوس لا تقبل إلا الفوز من أجل حسم المركز الرابع بالدوري ومصالحة الجماهير.

كان مجلس إدارة النادي المصري وجه الشكر للتونسي أنيس بوجلبان، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق فى الجولة السابعة من عمر منافسات حسم بطولة الدوري، برباعية نظيفة، قبل أن يعين ميمي عبد الرازق مدرباً مؤقتاً للفريق في آخر جولتين من عمر الدوري، أمام البنك الأهلي وحرس الحدود.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، خلف فريق البنك الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ويتبقى لكل فريق مباراتان فقط.