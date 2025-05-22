شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يجهز لاعبي الأهلي البدلاء والعائدين من الإصابة قبل مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 28 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مباراة ودية غداً ، الجمعة، استعداداً لمواجهة فاركو ، ويرغب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي في الإطمئنان على حالة البدلاء والناشئين والعائدين من الإصابة قبل خوض أخر مباراة في الدوري أمام فاركو والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي أو التعادل بشرط عدم فوز بيراميدز على سيراميكا بأكثر من خمسة أهداف.

دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مكثفة مع نظرائهم فى نادى زد بشأن الحصول على خدمات مصطفى العش مدافع الفريق بشكل نهائى، وتحويل الإعارة إلى بيع نهائى، بعدما نجح اللاعب فى إثبات جدارته وأحقيته بارتداء قميص الأهلى.

وعرض مسئولو النادى الأهلى على نظرائهم فى زد للحصول على واحد من الثنائى رضا سليم ومحمد الضاوى كريستو، ضمن صفقة شراء مصطفى العش، سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، ويتم خصم القيمة من ضمن القيمة الإجمالية للصفقة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الأهلى وزد للوصول إلى اتفاق نهائى بشأن الحصول على خدمات العش بشكل نهائى قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته الختامية في مشواره بمسابقة الدوري المصري أمام فاركو يوم 28 مايو الجاري، باعتبارها مواجهة حسم الدوري، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة على التوالي ورقم 45 في تاريخه، حيث يرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز لضمان التتويج باللقب دون النظر على نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا الختامية في الدوري.