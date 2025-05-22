الامارات | الشحي: أعتز بإكمال مشاركتي في ماراثون سور الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عدّاء المسافات الطويلة والماراثونات، عبدالله بن حجر الشحي، مشاركته في ماراثون سور الصين العظيم، الذي أُقيم، السبت الماضي، بمشاركة عالمية، مؤكداً أنه أكمل السباق حتى نقطة النهاية رغم صعوبته.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في هذا السباق بالتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، ولإطلاق حملة توعوية تدعم علاجه وأبحاثه، ونشر الأمل بين الأطفال المرضى وأسرهم، وأشعر بالسعادة البالغة لإكمال السباق ونجاح المهمة وسأواصل مستقبلاً المشاركة في جميع الماراثونات ذات الطابعين المجتمعي والإنساني فضلاً عن الطابع التنافسي».

كما عبّر عن اعتزازه بكونه أول إماراتي يخوض جميع ماراثونات «آبوت» العالمية الكبرى، مواصلاً بذلك استخدام الرياضة منصةً للإلهام، ونشر الوعي، وردّ الجميل للمجتمع، مضيفاً: «يُعدّ ماراثون سور الصين العالمي أصعب الماراثونات العالمية، إذ يتوجب على العداء تجاوز 5164 درجة صعوداً أو نزولاً، بجانب تضاريسه القاسية بارتفاع 1000 متر على امتداد سور الصين، الذي يُعدّ إحدى عجائب الدنيا السبع».

وتابع: «أعتز بمشاركتي في سباق سور الصين، ووقوفي مع أطفال يخوضون اختباراً صحياً صعباً، وأعتز بأن كل خطوة ركضتها كانت لأجلهم، وأسأل الله الشفاء والصحة والسلامة لهم»، مؤكداً أن المشاركة في سباق سور الصين يُعدّ اختباراً صعباً لقدرة الإنسان على التحمّل الجسدي والنفسي، مبيناً أن الرسالة السامية قادته للتغلب على التحديات بإصرار كبير.

يذكر أن العداء الشحي سبقت له المشاركة في الماراثونات الستة الكبرى في مختلف دول العالم، ونجح في إكمال السباقات حتى خط النهاية.

وفي جانب متصل، فاز العدّاء الأسترالي، ألفي روبرتسون، بالمركز الأول للرجال في سباق سور الصين بزمن قدره 4:01:25، بينما في فئة السيدات حلّت الجنوب إفريقية، ليوني شومان، في المركز الأول بزمن 4:27:52.