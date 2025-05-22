الامارات | سبيت خاطر: كوزمين أفضل مدرب في تاريخ أندية الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن المدرب أولاريو كوزمين حصل على دفعة معنوية كبيرة عقب قيادته فريق الشارقة للفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، مشدداً على أن الأرقام التي حققها «القيصر» مع أندية العين وشباب الأهلي والشارقة تمنحه الأفضلية ليصبح أفضل مدرب في تاريخ أندية الإمارات، على حساب المدرب الفرنسي الراحل برونو ميتسو.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «عندما يتم تقييم الأفضل يجب النظر إلى الأرقام، وعدم الاعتماد على العاطفة فقط»، موضحاً: «لاشك أن برونو ميتسو من أفضل المدربين في تاريخ كرة الإمارات، خصوصاً أنه حقق الإنجاز الأكبر والأهم بحصوله مع العين، للمرة الأولى، على لقب دوري أبطال آسيا في 2003، إلى جانب تتويجه بلقب كأس الخليج للمنتخبات مع المنتخب الوطني، لكن بالنظر إلى عدد الألقاب التي حققها أولاريو كوزمين، وتصل إلى 16 لقباً مع الأندية التي تولى تدريبها في الدولة، فهو يتفوق على المدرب الفرنسي».

وأضاف: «لا مجال للعاطفة، رغم أنني تدربت على يد ميتسو، وأعلم تماماً قدراته الفنية، وحجم الإنجازات التي حققها، لكن لا يوجد أفضل من لغة الأرقام التي يتفوق فيها كوزمين بشكل كبير على جميع المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب أندية الإمارات».

وأشار لاعب العين والجزيرة والمنتخب الوطني السابق إلى أن المدرب الروماني سيحصل على دفعة معنوية كبيرة عقب التتويج القاري. وقال: «فوز كوزمين مع الشارقة بلقب آسيا يعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاته مع مختلف الأندية التي تولى تدريبها عبر مسيرته، إذ أرى أن هذا اللقب جاء في توقيت جيد، قبل أن يبدأ مشواره مع المنتخب الوطني».

وتابع: «هذا الإنجاز سيرفع من سقف طموحات القيصر كوزمين قبل توليه تدريب (الأبيض)، وهو ما يصب في مصلحة كرة الإمارات، خصوصاً أنه حقق العديد من الإنجازات، بينما سيكون لديه شغف خوض تجربة جديدة، وتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى المنتخبات بقيادته (الأبيض) للتأهل إلى كأس العالم 2026».

ورداً على سؤال حول التقليل من إنجاز الشارقة في الفوز بلقب «دوري أبطال آسيا 2»، بداعي أنها بطولة أقل في المستوى من بطولة «النخبة»، شدد سبيت خاطر على أن ذلك ليس منطقياً، وقال: «الشارقة حقق إنجازاً مهماً، وفوزه باللقب لا يجب التقليل منه، حيث إن مشاركة أي نادٍ إماراتي وتحقيقه اللقب يعد إضافة مهمة لكرة الإمارات، ما يعد استمرارية مهمة بعدما حقق العين لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي».

وعن تقييمه لموسم الشارقة، قال: «أرى أن حصيلة الفريق جيدة جداً، رغم فوزه بلقب واحد فقط، ولكن الفريق بشكل عام كان منافساً قوياً في جميع البطولات، إذ تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، ونصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يحتل المركز الثاني في الدوري، بينما حقق لقباً قارياً، وهو ما يجعله الموسم الحالي من أفضل مواسم الفريق في تاريخ المحترفين».

واختار سبيت خاطر أفضل لاعبي الشارقة في البطولة الآسيوية، وأهم أسباب التتويج باللقب، وقال: «أرى أن الفريق بشكل عام كان جيداً، ولكنْ هناك عدد من اللاعبين كان لهم دور كبير، أبرزهم عادل الحوسني الذي تألق في قيادة الفريق لتجاوز بعض المباريات الصعبة، كما أن ماركوس ميلوني أيضاً من اللاعبين المؤثرين جداً، والأمر نفسه بالنسبة إلى فراس بالعربي وكايو لوكاس».

واختتم تصريحاته بالتعليق على تأثير إنجاز الشارقة في بدء كوزمين مهمته مع منتخب الإمارات بأفضل طريقة ممكنة، وكيفية الاستفادة من لاعبي «الملك» معه في المنتخب، وقال: «كوزمين سيحصل على دفعة معنوية قوية، أما بالنسبة إلى اعتماده على لاعبي الشارقة، فإن من المنطقي أن يراهن على اللاعبين الذين تعودوا على طريقة لعبه، وهو ما يفتح المجال لاستعانته بعدد أكبر من لاعبي (الملك)، ولكن في الوقت نفسه لن يؤثر ذلك في اختياراته لأفضل اللاعبين في الأندية الأخرى، خصوصاً أن الهدف الأساسي هو فوز المنتخب في المباراتين المقبلتين، بالاعتماد على أفضل الأسماء المتاحة في هذه المرحلة المهمة من تصفيات كأس العالم».

سبيت خاطر:

. تدربت على يد ميتسو، لكن لا يوجد أفضل من لغة الأرقام التي يتفوق فيها كوزمين.

. الموسم الحالي من أفضل مواسم الشارقة في تاريخ المحترفين.. ونتائجه جيدة في كل البطولات.

. الحوسني وميلوني وبالعربي وكايو أفضل لاعبي الشارقة، ودورهم كبير في تحقيق اللقب.