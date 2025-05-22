الامارات | «فارق الأهداف» يهدي الشارقة صدارة دوري «أقوياء اليد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح الشارقة صدارة الترتيب العام في الجولة الختامية للدورة المجمعة الأولى من الدور النهائي لبطولة الدوري العام بكرة اليد، التي استضافتها صالة نادي الشارقة، أول من أمس، وسجلت فوز «الملك» على مليحة (29-17)، وانتصاراً مستحقاً على الصالة ذاتها لشباب الأهلي على النصر (31-17).

وأدت خسارة مليحة، في ختام الدورة المجمعة، إلى الدخول في شراكة على صدارة الترتيب مع كل من الشارقة وشباب الأهلي برصيد سبع نقاط لكل منها، لتعمد لجنة المسابقات إلى المادة (4/1/2) من لائحة المسابقة في تحديد الترتيب، والاحتكام إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة التي جمعت الأندية الثلاثة، وابتسمت بوجه الشارقة بفارق (+11 هدفاً)، مقابل (+0 أهداف) لشباب الأهلي الذي حلَّ ثانياً، ثم (-11 هدفاً) لمليحة الثالث، خصوصاً أن «فرسان اليد» افتتحوا الدورة بالفوز على «الملك» بفارق هدف وبنتيجة (22-21)، قبل خسارة شباب الأهلي في الجولة الثانية أمام مليحة بالفارق ذاته وبنتيجة (26-27).

ويلتقي الشارقة في افتتاح الدورة المجمعة الثانية من الدور النهائي مع فريق النصر، كما يستضيف شباب الأهلي منافسه مليحة، على أن تعاود الفرق الأربعة في 24 الشهر الجاري اللقاء، حين يواجه «فرسان اليد» منافسه «العميد»، ولقاء «الملك» أمام مليحة، ويسدل الستار في 27 الشهر الجاري بالجولة الختامية وإعلان هوية البطل، بلقائي النصر ومليحة، وختامها بقمة الشارقة وشباب الأهلي.