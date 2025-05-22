الامارات | الهلال يفقد كايو في «مجموعات» مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب جناح الهلال السعودي، البرازيلي كايو سيزار، حتى نهاية دور المجموعات في كأس العالم للأندية، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية ستبعده ستة أسابيع، بحسب ما أعلن ناديه. وقال الهلال في بيان مقتضب عبر «إكس»: «سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لستة أسابيع»، وتعرض سيزار (21 عاماً) للإصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه على الفتح (4-3)، الجمعة الماضية، في المرحلة الـ32، وخرج في أواخر الشوط الأول، ولن يتمكن اللاعب البرازيلي، الذي سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة ضمن الدوري هذا الموسم، من خوض مباريات الهلال في دور المجموعات من مونديال الأندية، الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل وينتهي في 26 منه، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في 28.