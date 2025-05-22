شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور، لاعب فريق الأهلى، صورة له من داخل أحد المستشفيات عبر ستورى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وعلق عاشور قائلا: "الحمد لله على كل شىء".



استورى إمام عاشور

من جانب آخر، يخطط مسئولو النادى الأهلى لمفاتحة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق لتمديد تعاقده مبكراً، ضمن خطة تحصين ضد الإغراءات الخليجية بعدما تلقى اللاعب عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

‎ورفض الأهلى فكرة مناقشة العرض السعودى لـ إمام عاشور نظرًا لأهمية اللاعب فى تشكيلة المارد الأحمر، الذى يستعد لخوض منافسات كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

الأهلى يسعى لتمديد عقد إمام عاشور حتى بعد 2028

‎ويرغب مسئولو الأهلى فى تمديد عقد إمام عاشور الذى ينتهى فى 2028 ضمن خطة الحفاظ على اللاعب الموهوب، لضمان الإبقاء عليه فى صفوف القلعة الحمراء لأطول فترة ممكنة.

و‎يقدم إمام عاشور لاعب الأهلى موسما تاريخيا مع الفريق الأحمر، حيث ينافس على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفا بالتساوى مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى ، بالإضافة إلى كثرة مساهماته فى تسجيل الأهداف والتى تخطت 21 أسيست.

‎ولعل أكثر ما يميز إمام عاشور فى هذه النسخة من الدورى، هو الروح القتالية العالية التى يؤدى بها وحماسه الكبير وهو ما ظهر فى أكثر من مباراة هذا الموسم وأهمها أمام بيراميدز المنافس المباشر على القمة هذا الموسم.