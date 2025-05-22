شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود إلى تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تدريباته الجماعية اليوم الخميس استعداداً لمواجهة بتروجت المقرر لها بعد غداً السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم الزمالك معسكره مساء الثلاثاء الماضي بالإسماعيلية، في إطار الاستعداد لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وخاض الفريق تدريبه الأخير في المعسكر مساء الثلاثاء على ملعب ستاد هيئة قناة السويس، قبل أن ينهي الزمالك معسكره ويغادر الإسماعيلية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي على استغلال المعسكر المغلق في تجهيز اللاعبين فنياً للمباراة المقبلة أمام بتروجت، وتطبيق بعض الجوانب الخططية مستغلاً فترة التوقف وعدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.