موعد مباراة نهائى كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى ودجلة

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى، مع فريق وادى دجلة على استاد الترسانة، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي يخوضها لأول مرة.

موعد نهائى كأس مصر للكرة النسائية

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الرابعة عصر غد الجمعة الموافق 23 مايو الجارى موعدا لمباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية للموسم 2024 - 2025 بين فريقي وادي دجلة والأهلى، وتقام المباراة على ملعب نادي الترسانة.

حكم نهائي كأس مصر

تدير مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين الأهلى ووادى دجلة الحكمة شاهندا المغربي ويعاونها كل من آمال حسن مساعد أول وسهام فؤاد مساعد ثاني ونورا سمير حكمًا رابعًا.

اللقب الأول تاريخيا

ويسعى فريق الأهلى للكرة النسائية بقيادة ديميتري لوبوف لتحقيق أول لقب في تاريخه، حيث تم إنشاء فريق الكرة النسائية هذا العام بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلزام الأندية بإنشاء أندية للكرة النسائية للمشاركة في البطولات التابعة له.

وحصل فريق الأهلى للكرة النسائية على المركز الثانى في بطولة دورى الكرة النسائية التي شارك بها لأول مرة، خلف مسار الذى حسم اللقب للموسم الثانى على التوالي.

ويحلم الأهلى بتحقيق أول ألقابه في الكرة النسائية في أول مواسمه بتحقيق كأس مصر الذى وصل إلى المباراة النهائية بعد الإطاحة بحامل اللقب فريق مسار بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

وادى دجلة لتعزيز صدارة الألقاب

في الجانب الآخر، يسعى فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة إلى تعزيز ألقابه بتحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلى لمواصلة الابتعاد بالألقاب، حيث يمتلك 12 لقبا للدورى و5 ألقاب لكأس مصر.

وكان فريق مسار قد توج بلقب النسخة الماضية بمسماه السابق (توت عنخ أمون) بعد تفوقه على وادى دجلة (4 – 2) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي العام الماضي.