شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين على طاولة الأهلي لتدعيم خط الدفاع قبل مونديال الأندية.. الأولوية للجزار والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو النادي الأهلي 4 لاعبين على طاولة اللاعبين المرشحين لتدعيم خط الدفاع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، من أجل حل أزمة الخط الخلفي والتي عانى مننها الأهلي خلال الموسم الحالي.

ويضم الأهلي 4 مدافعين وهم أشرف داري وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومصطفى العش، ويبحث ضم مدافع جديد أو اثنين حسب موقف رامي ربيعة من تجديد عقده مع مسئولي القلعة الحمراء أو رحيله.

ومن ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم دفاع الأهلي، عمرو الجزار لاعب غزل المحلة، وياسين مرعي لاعب فاركو وعمر فايد لاعب فناربخشة التركي، وأخيرا هادي رياض لاعب بتروجت، حيث يتصدر لاعب غزل المحلة ترشيحات الأهلي لتدعيم صفوفه.

ويضع مسئولو النادي الأهلي 4 أسماء للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب، وكذلك تحسبا لتعثر المفاوضات مع أيام من الرباعي السالف ذكرهم.