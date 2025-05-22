شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضم 26 لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

ووصلت البعثة إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها 10 ساعات على أن تنتقل بعد قليل إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.



بعثة بيراميدز (2)



بعثة بيراميدز (3)